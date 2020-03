Milan su David Silva: quel giorno che Guardiola gli diede del ‘bastardo’ …

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola ha sottolineato come il Milan stia tentando di convincere David Silva, classe 1986, in forza al Manchester City dal 2010, a firmare con il Diavolo a partire dalla prossima stagione poiché, dal prossimo 1° luglio, sarà svincolato.

David Silva è da tempo uno dei punti di forza della squadra di Pep Guardiola, che, qualche tempo fa, definì il suo giocatore “un po’ bastardo“. Successivamente, però, spiegò così il perché di quell’epiteto: “Questa è la definizione perfetta che ne diede José Luis Mendilibar. Ha imparato a giocare a calcio per strada, come se fosse minacciato. Non si può capire la grandezza di David Silva e apprezzare tutte le sue qualità finché non le conosci. Ha il rispetto di tutti i colleghi, dei compagni di squadra, degli avversari e degli allenatori, di tutti. E se lo è guadagnato”.

Mendilibar aveva allenato David Silva quando il calciatore iberico giocava nell'Eibar, nella stagione 2004-2005, prima annata da professionista per lui prima di spiccare il volo verso il grande calcio partendo dal Valencia.

