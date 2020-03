Calciomercato Milan – Rossoneri su Thiaw dello Schalke 04

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, il Milan sarebbe sulle tracce di Malick Thiaw, classe 2001, difensore centrale di padre senegalese, madre finlandese ma nato a Düsseldorf, in Germania, punto di forza della formazione Under 19 dello Schalke 04.

Thiaw, un colosso di 191 centimetri, è abile anche a destreggiarsi da centrocampista davanti la difesa e, in questa stagione, ha dimostrato di avere anche un gran fiuto del gol: già 8, infatti, quelli segnati con la squadra giovanile dei ‘Knappen‘, più uno nella coppa nazionale di categoria.

Per via delle origini africane e per il club di appartenenza, è stato paragonato, in patria, a Joel Matip, difensore camerunense ex Schalke 04 che oggi milita nel Liverpool di Jürgen Klopp: ai tifosi rossoneri, invece, un calciatore con questo tipo di caratteristiche, fisiche e tecniche, può ricordare quel Marcel Desailly che tanta fortuna ebbe nel Diavolo dal 1993 al 1998.

Thiaw è giovanissimo, deve ancora migliorare (ancora oggi commette troppi errori in fase di disimpegno che, spesso, costano cari alla propria squadra …), ma il suo nome sarebbe già noto a Ralf Rangnick, responsabile dell’area sportiva della ‘Red Bull‘, manager a 360° che ama lavorare con i ragazzi e sui ragazzi. Qualora arrivasse al Milan, non è escluso che possa partire un assalto a Thiaw.

Il calciatore, attualmente, è sotto contratto con lo Schalke 04 fino al 30 giugno 2021 e, pertanto, potrebbe andare via con un’offerta relativamente bassa. Chi rischia, invece, di salutare i rossoneri è uno dei top player più affermati: continua a leggere >>>

