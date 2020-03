Falk (BILD): “Rangnick al Milan? Non succederà”

CALCIOMERCATO MILAN – Si parla molto, in questi giorni, della possibilità che sia Ralf Rangnick, classe 1958, tedesco di Backnang, attuale responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘, il prossimo manager del Milan nella stagione 2020-2021.

Non è detto stesso avviso, però, Christian Falk, corrispondente dell’autorevole quotidiano sportivo tedesco ‘BILD‘ per il Bayern Monaco, il quale, intervenendo sul proprio account ufficiale del popolare social network ‘Twitter‘ in risposta ad un tifoso rossonero, ha smorzato l’ipotesi che l’ex TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia firmi per il Diavolo.

Alla domanda del tifoso del Milan “Rangnick al Milan è un affare fatto?“, Falk ha risposto senza indugi: “No, non succederà. I dialoghi non hanno avuto successo“. Per Ivan Gazidis, dunque, riparte la ricerca per il prossimo allenatore del Milan. Intanto, però, i rossoneri devono pensare a blindare i propri gioielli dagli assalti degli altri club …

