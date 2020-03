Milan, Ibrahimovic sul punto di dare l’addio: ora cosa accadrà?

NEWS MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic sarebbe sul punto di dare l’addio al Milan dopo 6 mesi dal suo arrivo. L’ex attaccante dei Los Angeles Galaxy si sarebbe aspettato già nelle scorse settimane di essere convocato dalla proprietà per trattare il rinnovo di contratto, ma l’addio di Zvonimir Boban non ha certamente giovato in tal senso.

In tal senso, la rosea ha parlato di momenti di tensione tra l’attaccante svedese e l’amministratore Ivan Gazidis prima del match contro il Genoa. E non è un caso, infatti, che Ibra sia apparso più nervoso del solito in occasione dell’ultima gara disputata – e persa – contro i liguri lo scorso 8 marzo. Il Milan dovrà pensare ad un possibile sostituto del numero 21 rossonero, e secondo la Gazzetta una idea potrebbe essere Arkadiusz Milik del Napoli, in scadenza nel 2021. Percorso inverso dal Milan al Napoli potrebbe farlo Calhanoglu: le ultime>>>

