Calciomercato Milan, scambio Milik-Calhanoglu? I dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta questa mattina potrebbe nascere in estate l’idea di uno scambio tra Arkadiusz Milik e Hakan Calhanoglu. I rossoneri, infatti, starebbero pensando al polacco come erede di Zlatan Ibrahimovic, ormai prossimo all’addio al club di via Aldo Rossi.

Ma sapendo che dal punto di vista economico il Napoli di De Laurentiis non fa sconti, i rossoneri preferirebbero ambire ad un possibile scambio, sapendo bene che il numero 10 turco è calciatore che piace molto al suo ex allenatore Rino Gattuso. Sia Milik che il centrocampista del Milan sono in scadenza di contratto nel 2021 e per questo motivo lo scambio – con le giuste valutazioni – potrebbe giovare ad entrambe la parti. Intanto, in Bielorussia il calcio non si ferma: e il presidente invita a bere.. vodka!

