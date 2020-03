Coronavirus, in Bielorussia si gioca. Il presidente: “Bevete vodka e fate la sauna”

ULTIME NEWS – Nell’emergenza internazionale legata al Coronavirus, ha preso regolarmente il via oggi il campionato bielorusso. Nel match inaugurale, a porte aperte, della Vysejsaja Liha a Minsk l’Energetik BGU ha battuto il Bate Borisov 3-1.

Nessun divieto, dunque, col presidente bielorusso Aleksander Lukashenko che ha consigliato alla popolazione di “fare la sauna, bere tanta vodka e lavorare molto per uccidere il virus nei vostri organismi”. Parole davvero assurde che certamente faranno parlare. Intanto, in Germania una squadra si è ridotta gli stipendi per salvare le casse del club: ecco di chi si tratta>>>

