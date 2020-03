Milan-Boban addio, ma ci sarà la causa: tensione Gazidis-Ibrahimovic

NEWS MILAN – L’intervista rilasciata il 29 febbraio scorso alla Gazzetta non poteva passare inosservata, nemmeno per una proprietà silenziosa come quella rappresentata dal fondo Elliott al Milan. Zvonimir Boban da ieri non è più ufficialmente il CFO del club rossonero, dopo che venerdì ha ricevuto la lettera di licenziamento. Nell’intervista il croato attaccava la proprietà e la figura di Ivan Gazidis per non aver messo a conoscenza lui e Maldini del contatto avuto con Rangnick nelle scorse settimane.

Ma Boban, assunto la scorsa estate come collaboratore esterno, aveva tra le sue competenze anche la gestione della comunicazione. Dunque, ritiene di non aver fatto nulla al di fuori dei propri vincoli contrattuali e non è da escludere che possa far partire una causa nei confronti della proprietà rossonera, che ieri nel comunicato ha specificato come la risoluzione del contratto avesse effetto immediato.

Qualcosa era nell’aria e si era capito dal fatto che negli ultimi due giorni ad assistere gli allenamenti della squadra ci fosse solo Gazidis, con Massara e Maldini stranamente assenti (il dt non era nemmeno al Vismara ieri ad assistere alla Primavera). Con loro le strade si divideranno probabilmente a partire da giugno.

Secondo il Corriere della Sera, ieri Gazidis avrebbe avuto un colloquio con Zlatan Ibrahimovic e non sarebbero mancati i momenti di tensione tra i due. Lo svedese sarebbe scocciato dal fatto che non sia stato ancora convocato per discutere il suo rinnovo di contratto. Senza Boban difficilmente resterà in rossonero.

Nel frattempo oggi, dopo Genoa-Milan, Stefano Pioli ha parlato proprio del suo futuro: continua a leggere >>>

