Milan-Genoa, Pioli: “Molti errori, mancate applicazione e concentrazione”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato ai microfoni di ‘Milan TV‘ la sfida Milan-Genoa, recupero della 26^ giornata di Serie A giocatosi a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Su cosa è mancato alla squadra in questa partita: “Non dovevamo cominciare la partita con un atteggiamento così leggero. Non era quello che avevamo preparato in settimana. Non ci sono giustificazioni anche se la situazione era strana, giocare senza tifosi ma questo valeva anche per i nostri avversari. E’ un peccato, mi aspettavo una prestazione diversa dalla squadra dato che avevo avuto segnali diversi in settimana. E’ un peccato non aver sfruttato questa occasione perché sarebbe potuto diventare un’opportunità sia per mostrare la nostra professionalità sia per migliorare la nostra classifica”.

Sui gol subiti con errori simili di Theo Hernández: “La colpa non è mai di un singolo giocatore quando si prendono questi gol. Gli errori sono stati molteplici, abbiamo mancato di applicazione e concentrazione e questo l’abbiamo pagato a caro prezzo”.

Sul clima di incertezza intorno la Serie A: “Questo valeva anche per i nostri avversari. Dovevamo fare meglio e non ci siamo riusciti, per questo dobbiamo cercare di ripartire meglio di quanto fatto oggi”.

Sulla proposta dell’Associazione Italiana Calciatori di uno sciopero: “Quello che ci tengo a dire è che non si può costantemente vivere nell’incertezza se si gioca oppure no. Chi di dovere prende le decisioni ma così diventa difficile, questo non toglie che dovevamo fare meglio ma bisogna prendere le decisioni in maniera chiara. Noi le responsabilità le prendiamo ma chi è sopra di noi prenda le decisioni in modo chiaro e si prenda le sue responsabilità”.

