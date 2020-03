Milan-Genoa, le pagelle rossonere: Bonaventura scuote, Ibra non basta

NEWS MILAN – Clima surreale a San Siro per la sfida odierna tra Milan e Genoa disputato a porte chiuse. Nella prima frazione i rossoneri vanno a rilento e sono molto distratti subendo spesso l’iniziativa rossoblu. Le reti di Pandev e Cassata, rispettivamente al settimo e al quarantunesimo, arrivano in entrambi i casi su distrazioni del reparto arretrato milanista, in particolar modo sull’out di sinistra. Nella ripresa le cose non migliorano, almeno inizialmente. La scossa sembra darla il gol di Ibrahimovic al settantasettesimo ma il guizzo dello svedese non dona gli effetti sperati.

