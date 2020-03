Milan, Ibrahimovic irritato dalle vicende societarie e perplesso sul futuro

NEWS MILAN – Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ questa mattina, Zlatan Ibrahimovic viene descritto come nervoso per la piega che hanno preso le vicende societarie e molto perplesso sul futuro a breve termine. Insomma, secondo la rosea la permanenza dell’attaccante svedese per la prossima stagione è tutt’altro che scontata. Specialmente dopo l’addio di uno degli artefici principali del suo ritorno in rossonero, Zvonimir Boban. Ecco le parole di Ivan Gazidis con cui ha ringraziato l’ex CFO croato>>>

