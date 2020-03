Milan, Gazidis: “Grazie Boban. Massimo sostegno alla squadra”

NEWS MILAN – Nel giorno dell’ufficialità di Zvonimir Boban licenziato dal Milan, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sul dirigente croato.

“Ringraziamo Zvone per il suo operato in questi 9 mesi e gli auguriamo il meglio per le sue prossime sfide professionali. Ora, dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide. Stefano Pioli e il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro, migliorando costantemente il rendimento della squadra, e godranno del nostro massimo sostegno, in un contesto così difficile per l’intero paese”.

E Paolo Maldini? Nessuna mezione da Gazidis per ora, ma il direttore tecnico dovrebbe restare sino a fine stagione, ma…

