Milan, Maldini addio solo rimandato: saluterà a fine stagione

NEWS MILAN – Il Milan ha già comunicato a Zvonimir Boban la fine del rapporto. Resta ora da valutare la situazione di Paolo Maldini. L’attuale responsabile dell’area tecnica rossonera sta riflettendo sul da farsi. La proprietà non avrebbe intenzione di cacciarlo, ma senza Boban la prospettiva cambia. Lo scenario più probabile, secondo La Gazzetta dello Sport, è che Maldini concluda la stagione per non creare ulteriori problemi al club che ama. A giugno, però, le strade si separeranno, anche perché è previsto l’arrivo di Ralf Rangnick che in qualche modo si pesterebbe i piedi con l’ex numero 3 rossonero.

