Calciomercato Milan – Gazidis tenta il colpo David Silva: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, sta provando a convincere David Silva, classe 1986, centrocampista offensivo del Manchester City, a sposare la causa rossonera nella prossima stagione.

David Silva, ex Eibar, Celta Vigo, Siviglia ed in Inghilterra dal 2010, è in scadenza di contratto con i ‘Citizens‘ e non rinnoverà il proprio contratto: in testa sembra che abbia più l’idea di andare a concludere la sua ricca e vittoriosa carriera in Qatar, Giappone e Stati Uniti, ma Gazidis vorrebbe farlo ‘virare’ verso la Serie A.

Finora, in stagione, David Silva ha collezionato 28 presenze tra Premier League, Champions League e coppe nazionali, con 3 gol e 8 assist all’attivo in 1.865′ sul terreno di gioco. Dovrebbe, invece, salutare il Diavolo il portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma: per scoprire dove potrebbe andare l’estremo difensore rossonero, continua a leggere >>>

