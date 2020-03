Calciomercato Milan – Quanti top team su Donnarumma: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, continua a tenere banco, in casa Milan, la questione che riguarda Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere rossonero il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2021.

Su Donnarumma ci sono infatti, diversi club inglesi, il PSG ed il Real Madrid: tutte compagini, queste, che stanno facendo delle valutazioni sul portiere del Diavolo. Fino a poco tempo fa gli interlocutori di Mino Raiola, agente di Donnarumma, per discutere dell’eventuale rinnovo del contratto dell’estremo difensore campano, erano Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

Con il croato licenziato dal fondo Elliott Management Corporation, però, e con Maldini in bilico e con un piede fuori dal Milan, ora Raiola dovrà confrontarsi con l’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, con cui non c’è un buon rapporto e, pertanto, si prevedono scintille in tal senso.

Per fare in modo che Donnarumma resti al Milan, il suo entourage chiede un aumento dell’ingaggio (attualmente percepisce 6 milioni di euro netti a stagione) e, soprattutto, chiarezza sui progetti futuri della squadra rossonera. La rivoluzione di Gazidis alla guida del Milan, invece, impone un tetto ingaggi fissato a 2 milioni di euro netti a stagione ed un piano a medio termine senza troppi big al Milan.

Per Donnarumma, dopo quella di tre anni fa, si preannuncia dunque un’altra estate bollente … Qualora venisse ceduto al miglior offerente, sarebbe sostituito da un giovane prospetto di valore. Le piste per il Milan sono due: scopriamole insieme >>>

