Udinese-Milan 0-1, analisi e moviola: Diavolo con buone idee. Manca un rosso per Palma?

Udinese-Milan, primo tempo super dei rossoneri: Pulisic segna ma si divora il raddoppio con Bartesaghi. Contatto Palma-Ramos da moviola e tabellino
Pulisic: "Voglio rimanere al Milan. E sul rinnovo..." | VIDEO PM
Udinese-Milan, partita valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026-27. Il racconto del primo tempo al 'Bluenergy Stadium'.
Al sesto minuto arriva il gol del Milan: dormita della difesa dell'Udinese con Pulisic che taglia in due il reparto su calcio piazzato con un bel movimento. Errore imperdonabile dei bianconeri. Rossoneri molto determinati in campo con grande intensità in entrambe le fasi fin dal fischio d'inizio di Marcenaro. Fattore determinante Pulisic che si muove per tutto il campo, un po' quello che fa Rabiot (oggi assente per infortunio). Grande inizio anche per Bartesaghi che si muove come vera e propria ala offensiva a sinistra attaccando la difesa dell'Udinese in profondità e in verticalità.
Milan che resta alto in fase di non possesso quasi a prendere i bianconeri a uomo. Gli uomini di Amorim cercano di non fare ragionare l'Udinese quando ha il possesso palla e spesso e volentieri riesce a recuperare palla in zona offensiva. Milan che gioca a uno o due tocchi e va a una velocità e a una intensità molto superiore a quella dell'Udinese. Manovra rossonera che si sfoga molto più a sinistra grazie ai movimenti di Pulisic e all'attacco della profondità continuo di Bartesaghi da ala offensiva. Udinese che piano piano ha preso campo dal trentesimo in poi, con il Diavolo più sotto la linea della palla in protezione del vantaggio. Incredibile gol mangiato dal Milan con Bartesaghi e Pulisic che si ostacolano davanti alla porta. Finisce 1-0 per il Milan il primo tempo.
Moviola Udinese-MilanSpazio anche alla moviola: Matteo Marcenaro gestisce un primo tempo tranquillo. Dubbi su un colpo di Palma su Ramos: manca sicuramente un giallo, ai limiti del rosso. Il difensore dell'Udinese ha rischiato molto.
Tabellino Udinese-MilanMarcatori: Pulisic (M).
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Palma; Vojvoda, Karlström, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. A disp.: Mrozek, Padelli; Arizala, Bertola, Ebosse; Gómez, Lovrić, Miller, Zarraga; Jovanović, Vinciati, Zaniolo. All.: Runjaić.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Diawara, Pavlović; Hutchinson, Modrić, Jashari, Bartesaghi; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; M. Cissé, Estupiñan, Perera, F. Terracciano, Vladimirov; Comotto, Loftus-Cheek, Musah, Vos; Camarda, A. Cisse, Menon, Ossola. All.: Amorim.
Arbitro: Matteo Marcenaro.
Ammonizioni: Ramos (M), Karlström (U).
Espulsioni: nessuna.
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