Udinese-Milan 0-1, analisi e moviola: Diavolo con buone idee. Manca un rosso per Palma?

Udinese-Milan, partita valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026-27. Il racconto del primo tempo al 'Bluenergy Stadium'.

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Milan che sembra impostare a quattro conterzino sinistro eterzino destro, questo in fase di possesso palla. In fase di non possesso è Diawara a scalare largo a sinistra con la coppia di difensori centrali formata dasono i due esterni alti con il Milan che inizia a pressare i giocatori dell'Udinese in fase di non possesso.

Al sesto minuto arriva il gol del Milan: dormita della difesa dell'Udinese con Pulisic che taglia in due il reparto su calcio piazzato con un bel movimento. Errore imperdonabile dei bianconeri. Rossoneri molto determinati in campo con grande intensità in entrambe le fasi fin dal fischio d'inizio di Marcenaro. Fattore determinante Pulisic che si muove per tutto il campo, un po' quello che fa Rabiot (oggi assente per infortunio). Grande inizio anche per Bartesaghi che si muove come vera e propria ala offensiva a sinistra attaccando la difesa dell'Udinese in profondità e in verticalità.

Milan che resta alto in fase di non possesso quasi a prendere i bianconeri a uomo. Gli uomini di Amorim cercano di non fare ragionare l'Udinese quando ha il possesso palla e spesso e volentieri riesce a recuperare palla in zona offensiva. Milan che gioca a uno o due tocchi e va a una velocità e a una intensità molto superiore a quella dell'Udinese. Manovra rossonera che si sfoga molto più a sinistra grazie ai movimenti di Pulisic e all'attacco della profondità continuo di Bartesaghi da ala offensiva. Udinese che piano piano ha preso campo dal trentesimo in poi, con il Diavolo più sotto la linea della palla in protezione del vantaggio. Incredibile gol mangiato dal Milan con Bartesaghi e Pulisic che si ostacolano davanti alla porta. Finisce 1-0 per il Milan il primo tempo.

Moviola Udinese-Milan

Tabellino Udinese-Milan

: Matteo Marcenaro gestisce un primo tempo tranquillo. Dubbi su un colpo di Palma su Ramos: manca sicuramente un giallo, ai limiti del rosso. Il difensore dell'Udinese ha rischiato molto.: Pulisic (M).

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Palma; Vojvoda, Karlström, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. A disp.: Mrozek, Padelli; Arizala, Bertola, Ebosse; Gómez, Lovrić, Miller, Zarraga; Jovanović, Vinciati, Zaniolo. All.: Runjaić.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Diawara, Pavlović; Hutchinson, Modrić, Jashari, Bartesaghi; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; M. Cissé, Estupiñan, Perera, F. Terracciano, Vladimirov; Comotto, Loftus-Cheek, Musah, Vos; Camarda, A. Cisse, Menon, Ossola. All.: Amorim.

Arbitro: Matteo Marcenaro.

Ammonizioni: Ramos (M), Karlström (U).

Espulsioni: nessuna.