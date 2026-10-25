La sfida tra Udinese e Milan si accende di colpo anche per quanto riguarda il fronte arbitrale. Al 36esimo minuto di gioco si è accesa una polemica che vede coinvolti Goncalo Ramos e Matteo Palma: il gioco viene momentaneamente interrotto con l'attaccante rossonero a terra.

Milan, rosso mancato a Palma

Dalle immagini del replay si nota benissimo un colpo al volto rifilato dal calciatore bianconero con una gomitata. Un gesto evidente che l'arbitronon riesce però a vedere in diretta. A sorprendere è soprattutto la decisione del VAR, che ha deciso di non intervenire lasciando proseguire la partita senza richiamare il direttore di gara per un possibile

A fare chiarezza sull'episodio è Luca Marelli, intervenuto negli studi di DAZN. Secondo l'esperto arbitrale non sarebbe arrivata alcuna segnalazione perché Palma aveva la mano aperta, un dettaglio che, nella valutazione complessiva, avrebbe avuto un peso specifico. Quando un calciatore colpisce deliberatamente un avversario è più frequente che tenga il pugno chiuso.

Palma viene così graziato, mentre il Milan resta con l'amaro in bocca per un episodio che avrebbe meritato un'analisi molto più accurata, soprattutto dopo il rosso rimediato da Mike Maignan durante la partita di Europa League contro il Bournemouth.