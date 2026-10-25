Neanche il tempo di iniziare a giocare che Mike Maignan è finito nel mirino dei tifosi dell'Udinese. il portiere e capitano del Milan è stato accolto dai fischi da parte della tifoseria bianconera, prima ancora del fischio d'inizio della partita, valida per l'ottava giornata di Serie A.

Milan, fischi per Maignan

L'episodio di oggi, però, non è il primo, anzi. Tra il portiere francese e la tifoseria dell'Udinese non scorre buon sangue e i rapporti sono ormai tesi da diversi anni, con un episodio ben preciso. Tutto risale al lontano gennaio 2024, quando in occasione di una sfida tra, il portiere denunciò di essere stato vittima di insulti razzisti provenienti dagli spalti.

Un episodio che aveva provocato una grandissima reazione e aveva acceso i riflettori sul tema legato al razzismo negli stadi Nazionali, e non. Da quel momento in poi, i rapporti con il portiere francese si sono deteriorati sempre di più. I fischi di Maignan rappresentano, perciò, una nuova macchia del calcio italiano.