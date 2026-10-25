Udinese-Milan, le probabili formazioni: quante assenze per Amorim. Hutchinson sarà titolare

Udinese-Milan, partita valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026-27. I rossoneri di Ruben Amorim devono trovare continuità dopo la vittoria della scorsa giornata contro l'Atalanta, mentre i bianconeri di Kosta Runjaić sono alla ricerca di un risultato positivo dopo le ultime gare molto negative. Alle 20:45 inizierà la gara presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine, arbitrata da Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Una partita non facile per il Milan che deve fare a meno di 6 giocatori tutti potenzialmente titolari per Ruben Amorim:

Mario Gila e Matteo Gabbia in difesa,

e in difesa, Adrien Rabiot a centrocampo,

a centrocampo, Alexis Saelemaekers, Diego Moreira e Samuel Chukwueze sugli esterni.

Assenze fondamentali a cui l'allenatore rossonero ha cercato di porre rimedio con le risorse in rosa. Per la panchina convocati anche alcuni giovani del Milan Futuro: parliamo di Bouyer, M. Cissé, Vladimirov, Vos, Menon e Ossola.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Formazioni ufficiali Udinese-Milan

Ecco le formazioni ufficiali di

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Palma; Vojvoda, Karlström, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. A disp.: Mrozek, Padelli; Arizala, Bertola, Ebosse; Gómez, Lovrić, Miller, Zarraga; Jovanović, Vinciati, Zaniolo. All.: Runjaić.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Diawara, Pavlović; Hutchinson, Modrić, Jashari, Bartesaghi; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; M. Cissé, Estupiñan, Perera, F. Terracciano, Vladimirov; Comotto, Loftus-Cheek, Musah, Vos; Camarda, A. Cisse, Menon, Ossola. All.: Amorim.

Caccia al terzo posto in classifica e infermeria

Sfida importante per il Milan proprio per le assenze cruciali: da verificare la reazione della rosa dopo il brutto ko europeo contro il Bournemouth. Senza giocatori del calibro di Gila, Rabiot e Moreira, altri dovranno alzare il proprio livello per portare a casache permetterebbero al Milan di. Anche una notizia positiva dall'infermeria: Amorim ha recuperatodopo il sovraccarico al soleo sinistro che lo aveva messo ko prima della partita di Europa League.