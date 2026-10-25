Alle 20:45 il Milan torna in campo per la gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026-27: sfida all'Udinese presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. I rossoneri devono fare a meno di tanti big fuori per infortunio, ma devono cercare continuità in campionato dopo la vittoria a San Siro contro l'Atalanta. Poco prima dell'inizio della gara ha parlato a 'DAZN' Ruben Amorim, allenatore del Milan. Ecco le sue parole.

Le dichiarazioni di Amorim a DAZN sugli infortuni

"Non possono giocare. Dobbiamo gestire i giocatori, con questo programma è impossibile giocare sempre con gli stessi. Dobbiamo gestire tutti e trovare un equilibrio".

Diawara e Tomori titolari:

"L'Udinese gioca con 5 giocatori in difesa. Quello che conta è la rotazione dei calciatori, ho scelto chi sta meglio. Per me questa è la formazione migliore, non per finirla".

Il retroscena su Maignan e le scelte tattiche

"I giocatori sono uomini, Maignan ha capito che non può fare cose del genere, non possiamo metterci in queste posizioni. Ho parlato con tutti, con il Bournemouth loro sono stati più competitivi all'inizio. Bisogna impostare alcune partite in maniera diversa, impostare la partita sulla competitività. Ramos è pronto per giocare, altrimenti non sarebbe qui. Sono tutti pronti per giocare".

Sfida importante per il Milan proprio per le assenze cruciali: da verificare la reazione della rosa dopo il brutto ko europeo contro il Bournemouth. Senza giocatori del calibro di Gila, Rabiot e Moreira, Amorim ha bisogno che altri calciatori facciano quel passo in avanti per portare a casa tre punti che permetterebbero al Milan di agganciare la Roma a quota 18 e al terzo posto in classifica.

Una notizia importante dall'infermeria: Amorim ha recuperato Ramos che parte già da titolare. Il Diavolo dovrebbe giocare con un 4-4-1-1 con Pulisic dietro la punta e l'esordio da titolare in Serie A di Diawara.