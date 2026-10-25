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PAGELLE MILAN FUTURO-CLUB MILANO

Milan Futuro-Club Milano 1-1, il commento della partita

Si è disputata in pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), la sfida tra il Milan Futuro di Sergio Navarro Barquero e il Club Milano di Giuseppe Scavo. Risultato finale, 1-1: rossoneri avanti al 25' con il colpo di testa di Levis Asanji. Nella ripresa, ospiti in dieci uomini con l'espulsione di Lorenzo Ferrante (49'). Quando tutto lasciava presagire al ritorno ai tre punti in casa, è arrivata, invece, la beffa per l'Under 23 rossonera, che ha incassato il pari in pieno recupero (91') con Arturo Conti. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati dopo il pareggio del Milan Futuro.

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