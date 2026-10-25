Sfida importante quella di questa sera: il Milan cerca continuità di risultati, l'Udinese deve rialzarsi dopo brutte prestazioni in Serie A

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Omari Hutchinson (attaccante AC Milan), qui durante Milan-Atalanta 3-2 (Serie A 2026-2027)

Udinese-Milan, le probabili formazioni: quante assenze per Amorim. Hutchinson sarà titolare

Alle 20:45 il Milan torna in campo per la gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026-27: sfida all'Udinese presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. I rossoneri devono fare a meno di tanti big fuori per infortunio, ma devono cercare continuità in campionato dopo la vittoria a San Siro contro l'Atalanta. Poco prima dell'inizio della gara ha parlato a 'DAZN' Davide Bartesaghi, giocatore del Milan. Ecco le sue parole.

Giochi esterno, terzino, dove ti vedremo?

"Dopo lo vedrete. Il ruolo è sempre lo stesso sono solo più libero. Faremo una grande partita".

L'Udinese è in difficoltà:

Bartesaghi esterno offensivo? "Non vi dico il ruolo. Dobbiamo riscattarci"
"Abbiamo preparato la partita consapevole delle nostre qualità, dobbiamo riscattarci dall'ultima partita e portare a casa il risultati. Amorim mi ha ripetuto quali sono le mie caratteristiche e di divertirmi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti