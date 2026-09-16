Verso la sfida di Europa League tra Milan e Benfica: la storia dei doppi ex e i precedenti storici
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La 1ª giornata di Europa League mette di fronte Milan e Benfica, due nobili decadute del calcio europeo. Ci sono diversi giocatori nella storia che hanno vestito sia la maglia rossonera e sia quella delle ‘Aquile’.
I doppi ex di Milan-BenficaL’esempio più lampante è quello di Manuel Rui Costa. Il portoghese occupa attualmente la carica di presidente del Benfica, ma tra il 2001 e il 2006 ha vestito la maglia rossonera vincendo un campionato e una Champions League sotto la guida di Carlo Ancelotti. Tra chi ha percorso la strada opposta c'è Gonçalo Ramos, nato e cresciuto nel settore giovanile delle 'Aquile' e oggi perno dell'attacco milanista. Anche Diego Moreira è passato per il vivaio del club di Lisbona, prima del trasferimento al Chelsea del 2023.
Ecco la lista di tutti gli alti calciatori che hanno giocato sia per il Milan, sia per il Benfica:
- Luka Jovic
- Bryan Cristante
- Soualiho Meïté
- Adel Taarabt
- João Félix
- André Silva
- Diogo Dalot
- Paulo Futre
Il recente legame con il PortogalloIl rapporto tra Milan e Portogallo si sta consolidando negli ultimi anni. La società rossonera ha avuto soltanto tre allenatori lusitani nella sua storia, tutti nel giro degli ultimi 24 mesi:
- Paulo Fonseca
- Sérgio Conceição
- Ruben Amorim
A questo si aggiungono i legami sempre più stretti con Jorge Mendes, super agente portoghese che ha lavorato con il Milan nelle ultime sessioni di mercato.
Milan-Benfica, i precedentiGli scontri diretti disputati finora tra Milan e Benfica sono in tutto sei. I più celebri rimangono le due finali di Coppa dei Campioni: il successo rossonero firmato da José Altafini a Wembley nel 1963 e la seconda vittoria sigillata da Frank Rijkaard a Vienna nel 1990.
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