Verso la sfida di Europa League tra Milan e Benfica: la storia dei doppi ex e i precedenti storici

Matteo Chini
- Milano
Manuel Rui Costa (Presidente Benfica), al suo arrivo al pranzo UEFA per Milan-Benfica (Europa League 2026-2027)

Milan-Benfica, pranzo UEFA da Cracco. Rui Costa: "Un piacere e una sensazione strana"

La 1ª giornata di Europa League mette di fronte Milan e Benfica, due nobili decadute del calcio europeo. Ci sono diversi giocatori nella storia che hanno vestito sia la maglia rossonera e sia quella delle ‘Aquile’.

I doppi ex di Milan-Benfica

L’esempio più lampante è quello di Manuel Rui Costa. Il portoghese occupa attualmente la carica di presidente del Benfica, ma tra il 2001 e il 2006 ha vestito la maglia rossonera vincendo un campionato e una Champions League sotto la guida di Carlo Ancelotti. Tra chi ha percorso la strada opposta c'è Gonçalo Ramos, nato e cresciuto nel settore giovanile delle 'Aquile' e oggi perno dell'attacco milanista. Anche Diego Moreira è passato per il vivaio del club di Lisbona, prima del trasferimento al Chelsea del 2023.
Doppi ex Milan-Benfica

Ecco la lista di tutti gli alti calciatori che hanno giocato sia per il Milan, sia per il Benfica:

  • Luka Jovic
  • Bryan Cristante
  • Soualiho Meïté
  • Adel Taarabt
  • João Félix
  • André Silva
  • Diogo Dalot
  • Paulo Futre

Il recente legame con il Portogallo

Il rapporto tra Milan e Portogallo si sta consolidando negli ultimi anni. La società rossonera ha avuto soltanto tre allenatori lusitani nella sua storia, tutti nel giro degli ultimi 24 mesi:
  • Paulo Fonseca
  • Sérgio Conceição
  • Ruben Amorim

A questo si aggiungono i legami sempre più stretti con Jorge Mendes, super agente portoghese che ha lavorato con il Milan nelle ultime sessioni di mercato.

Milan-Benfica, i precedenti

Gli scontri diretti disputati finora tra Milan e Benfica sono in tutto sei. I più celebri rimangono le due finali di Coppa dei Campioni: il successo rossonero firmato da José Altafini a Wembley nel 1963 e la seconda vittoria sigillata da Frank Rijkaard a Vienna nel 1990.

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