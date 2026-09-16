La 1ª giornata di Europa League mette di fronte Milan e Benfica, due nobili decadute del calcio europeo. Ci sono diversi giocatori nella storia che hanno vestito sia la maglia rossonera e sia quella delle ‘Aquile’.

I doppi ex di Milan-Benfica

L’esempio più lampante è quello diIl portoghese occupa attualmente la carica di presidente del, ma tra il 2001 e il 2006 ha vestito la maglia rossonera vincendo un campionato e una Champions League sotto la guida di Carlo Ancelotti. Tra chi ha percorso la strada opposta c'ènato e cresciuto nel settore giovanile delle 'Aquile' e oggi perno dell'attacco milanista. Ancheè passato per il vivaio del club di Lisbona, prima del trasferimento al Chelsea del 2023.

Ecco la lista di tutti gli alti calciatori che hanno giocato sia per il Milan, sia per il Benfica:

Luka Jovic

Bryan Cristante

Soualiho Meïté

Adel Taarabt

João Félix

André Silva

Diogo Dalot

Paulo Futre

Il recente legame con il Portogallo

Paulo Fonseca

Sérgio Conceição

Ruben Amorim

Il rapporto trasi sta consolidando negli ultimi anni. La società rossonera ha avuto soltanto tre allenatori lusitani nella sua storia, tutti nel giro degli ultimi 24 mesi:

A questo si aggiungono i legami sempre più stretti con Jorge Mendes, super agente portoghese che ha lavorato con il Milan nelle ultime sessioni di mercato.

Milan-Benfica, i precedenti

Gli scontri diretti disputati finora trasono in tutto sei. I più celebri rimangono leil successo rossonero firmato da José Altafini a Wembley nel 1963 e la seconda vittoria sigillata da Frank Rijkaard a Vienna nel 1990.