Il calciomercato del Milan non si ferma mai e la dirigenza rossonera è già proiettata alla sessione invernale di gennaio 2027 per puntellare la rosa a disposizione di Rúben Amorim. Sotto la stretta regia del potente procuratore portoghese Jorge Mendes, a capo dell'agenzia Gestifute e finora sempre più "direttore sportivo ombra" del club in Serie A, il Diavolo ha tracciato le sue linee guida: l'obiettivo è assicurarsi il difensore centrale Leny Yoro dal Manchester United e l'esterno sinistro Alejandro Balde dal Barcellona, quest'ultimo individuato come perfetto sostituto di Pervis Estupiñán, che finora non ha convinto appieno lo staff tecnico.

Asse caldo con Jorge Mendes: la Gestifute disegna il Milan del futuro?

Non è un mistero che l'influenza di Jorge Mendes all'interno delle dinamiche di Via Aldo Rossi sia cresciuta esponenzialmente nel corso dell'ultima estate. Il super agente lusitano ha curato, in veste di intermediario o rappresentante diretto, svariate operazioni di mercato per conto del Milan, tessendo una tela di relazioni che promette di sbloccarsi nuovamente a ridosso del nuovo anno. La sessione di gennaio 2027 si preannuncia come il naturale proseguimento di questa sinergia strategica.

La necessità del Milan di muoversi con decisione su due profili specifici nasce da precise valutazioni strutturali. Se da un lato la retroguardia necessita di un innesto di respiro internazionale, dall'altro la corsia mancina richiede una scossa qualitativa. Il rendimento altalenante di Pervis Estupiñán ha spinto Amorim e la dirigenza a guardare oltre, pianificando un avvicendamento di altissimo profilo sull'out sinistro.

Leny Yoro per la difesa: l'identikit perfetto per la retroguardia a tre

Per il ruolo di centrale difensivo, il nome cerchiato in rosso è quello di Leny Yoro. Il talento francese, attualmente in forza al Manchester United, risponde perfettamente ai rigidi parametri imposti dal progetto rossonero: futuribile, atleticamente dirompente e dotato di un'ottima pulizia nell'impostazione della manovra. Caratteristiche che lo rendono l'interprete ideale come braccetto di destra come o centrale puro nella linea a tre di Amorim.

Il classe 2005 ha una valutazione importante su piattaforme specializzate come Transfermarkt, ma i canali preferenziali tra Mendes e i Red Devils potrebbero favorire un'operazione impostata sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato, permettendo al Milan di inserire un potenziale top player nel motore senza intaccare immediatamente l'indice di liquidità, salvaguardando quindi il bilancio.

Alejandro Balde a tutta fascia: l'arma totale per il 3-4-2-1 di Amorim

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La vera rivoluzione potrebbe però concretizzarsi sulla fascia sinistra, dove il prescelto risponde al nome di Alejandro Balde. Il laterale di spinta del Barcellona incarna alla perfezione il concetto di esterno a tutta fascia richiesto dal 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese. Rapidità palla al piede, capacità di saltare l'uomo e attitudine ad coprire l'intera corsia laterale fanno dello spagnolo l'upgrade ideale rispetto a Estupiñán. Che Mendes, il quale è anche il suo procuratore, non avrebbe difficoltà a spostare altrove.Anche Balde fa parte della scuderia Gestifute, un dettaglio non da poco che potrebbe agevolare una trattativa complessa con i blaugrana, complici i noti paletti finanziari che la dirigenza catalana deve costantemente monitorare. Il Milan è pronto a fare sul serio: l'inverno rossonero si preannuncia caldissimo sull'asse Manchester-Barcellona, con Jorge Mendes pronto a vestire ancora una volta i panni dell'architetto del mercato del Diavolo.