Ci sono legami che neanche il tempo scalfisce. Per Manuel Rui Costa, oggi presidente del Benfica, il ritorno davanti al suo vecchio pubblico di San Siro si è trasformato in un vero e proprio abbraccio carico d'affetto, testimonianza di un amore viscerale con i colori del Milan che non è mai terminato.

Milan, il ritorno di Rui Costa a San Siro

Prima del fischio d'inizio, la scala del calcio ha riservato al calciatore portoghese una vera e propria accoglienza da brividi. Unintero in piedi ad urlare il suo nome tributando un'ovazione a colui che per 5 lunghe stagioni ha indossato i nostri colori, con la classe pura di un trequartista d'altri tempi.

Una volta preso il microfono, il calciatore portoghese, visibilmente commosso in mezzo al campo, ha voluto ringraziare il suo popolo con parole cariche d'amore:

"Essere accolto così è un momento di grande onore per te. Grazie a tutti per questi 5 anni meravigliosi che ho passato qua. Abbiamo vinto tutto insieme a voi. Fare parte un pò di questa storia mi riempie d'orgoglio".

Arrivato a Milano nel 2001, Rui Costa ha indossato la maglia del Milan per 192 volte, mettendo a segno 11 reti e altrettanti assist. Sotto la gestione di Ancelotti, il portoghese è stato tra i grandi che hanno dato vita ad un ciclo vincente: