Milan-Celtic, Pioli: “Smart working? Ho lavorato più da casa che dal campo”

Milan-Celtic, Pioli scherza su video-chiamate e smart working

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Celtic di Europa League (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI). La gara sarà valida per la 5^ giornata del Gruppo H. Pioli tornerà domani in panchina dopo aver superato il coronavirus.

Ecco cosa ha dichiarato Pioli sulla video-chiamata avuta con la squadra, subito dopo Milan-Fiorentina a ‘San Siro‘. “Chiaramente stando a casa abbiamo fatto tutto il necessario per stare vicino alla squadra in tutti i momenti quotidiani: prima, durante e dopo allenamenti e partite. La video-chiamata la facciamo sempre, a fine partita, con staff e giocatori. Quindi l’abbiamo fatta per congratularmi con tutti e con lo staff per il lavoro fatto. Mi è sembrato opportuno mantenere questo rapporto”.

"Posso dire che lo smart working non funziona. Ho lavorato più da casa che dal campo. Ma io ho bisogno di stare sul campo con i miei giocatori, di vederli, di sentirli. Sono molto contento di essere tornato", ha concluso Pioli alla vigilia di Milan-Celtic.