Milan, Pioli e Murelli negativi al coronavirus. Il comunicato | News

Ultime Notizie Milan News: Pioli e Murelli negativi al coronavirus

MILAN NEWS – Bella notizia in casa rossonera. Dopo aver saltato le partite contro Napoli, Lille e Fiorentina, Stefano Pioli e Giacomo Murelli possono tornare in panchina. I due allenatori, infatti, sono risultati negativi ai tamponi per il coronavirus. Ecco il comunicato pubblicato dal Milan sul proprio sito ufficiale.

“AC Milan comunica che il tecnico Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone effettuato ieri. Pioli e Murelli oggi dirigeranno l’allenamento e domani sera saranno regolarmente in panchina nella gara di Europa League Milan-Celtic Glasgow”

