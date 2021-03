Manchester United-Milan 1-1 al 90′: Kjaer, gol di platino | Europa League News

Manchester United-Milan 1-1, il racconto della partita

È terminato da pochi minuti, ad ‘Old Trafford‘, il match Manchester United-Milan, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco com’è andata la partita per i rossoneri di Stefano Pioli.

Nel primo tempo, concluso 0-0, il Milan si era visto annullare due reti. Una, al 5′, a Rafael Leão (fuorigioco netto); un’altra, all’11′, a Franck Kessié, ‘pizzicato’ dal V.A.R. a controllare il pallone con il braccio prima di infilare l’incrocio dei pali dal limite dell’area di rigore. Dubbio l’annullamento del gol dell’ivoriano, ma decisione irrevocabile dell’arbitro sloveno Slavko Vinčić.

Nel finale della prima frazione di gioco, poi, unico tiro in porta dei ‘Red Devils‘ con Harry Maguire. Palo clamoroso del difensore inglese che, sugli sviluppi di un corner dove Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma era uscito a vuoto, ha centrato il legno a mezzo metro dalla porta sguarnita. Poco male, però, per il Manchester United perché la fortuna ripaga subito gli inglesi.

In apertura di ripresa, infatti, entra Amad Diallo al posto di Anthony Martial e l’ex atalantino ci mette appena 5′ per segnare la rete del vantaggio dei padroni di casa. Lancio lungo di Bruno Fernandes, Diallo si incunea tra i difensori centrali del Milan e, con un colpo di testa in palombella, supera Donnarumma sotto la traversa.

Il Milan si riprende, dopo qualche minuto, dallo shock subito, va più volte alla conclusione rendendosi molto pericoloso. Dean Henderson, però, fa buona guardia e tutto il resto è imprecisione rossonera. Dentro Sandro Tonali e Samu Castillejo, a venti minuti dal termine, per Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz. Kessié si alza sulla trequarti.

Al 71′, però, è Daniel James, da due passi, a divorarsi il raddoppio per gli inglesi: il suo tap-in, a botta sicura, su assist di Mason Greenwood finisce sul fondo. Il Milan rialza i giri del motore, ci prova con orgoglio, si rende pericoloso in altre due-tre occasioni, ma non riesce a bucare Henderson.

Nel finale, però, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Tonali, colpo di testa di Simon Kjær e 1-1. Insperato, ma meritato. Per la qualificazione, pertanto, è tutto rinviato al ritorno di 'San Siro'.