Manchester United-Milan 1-0: gol di Diallo | Europa League News

Manchester United-Milan 1-0: la sblocca Diallo

L’ex atalantino Amad Diallo, entrato al posto di Anthony Martial ad inizio secondo tempo, ci ha messo appena 5′ per portare in avanti i suoi contro i rossoneri. Lancio di Bruno Fernandes da centrocampo, inserimento di Diallo tra i centrali della difesa del Diavolo e colpo di testa in palombella a beffare Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma sotto la traversa. Manchester United-Milan, dunque, adesso è 1-0 per i padroni di casa. Segui QUI il live testuale del match Manchester United-Milan >>>