Manchester United-Milan 0-0 al 45′: bel Milan, ma nessuna rete| UEL News

Manchester United-Milan, il racconto del primo tempo

È terminato da pochi minuti, ad ‘Old Trafford‘, il primo tempo di Manchester United-Milan, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco come sono andati i primi 45′ di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli.

Parte benissimo il Milan. Nei primi 11′ ben due gol annullati ai rossoneri. Giusto annullare quello di Rafael Leão, partito in fuorigioco netto sul lancio dalle retrovie. Un po’ più dubbio, invece, l’annullamento del gol di Franck Kessié, che aveva trovato un capolavoro sotto l’incrocio dei pali da appena dentro l’area di rigore.

Per il V.A.R., invece, controllo di mano del centrocampista ivoriano e, pertanto, l’arbitro sloveno Slavko Vinčić ha deciso di invalidare la rete dell’ex atalantino. Quindi, nei successivi venti minuti di gioco, il Diavolo amministra bene il gioco, sebbene in trasferta su un campo ostico, andando, in più di un’occasione, vicino al gol con Rade Krunić ed Alexis Saelemaekers.

Al 38′, poi, sugli sviluppi di un corner per gli inglesi, piattone e palo di Harry Maguire, difensore centrale del Manchester United, da mezzo metro ed a porta vuota poiché Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma era stato superato dal traversone. Il Milan, poi, controlla bene il forcing finale degli inglesi. Il primo tempo del match di ‘Old Trafford’ termina 0-0. Segui QUI il live testuale del match Manchester United-Milan >>>