Europa League, Milan-Stella Rossa 1-1: ammonizione Srnic giusta | LIVE NEWS

Milan-Stella Rossa: gli episodi da moviola a ‘San Siro’

Milan-Stella Rossa, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, è una gara molto importante per il destino europeo del Diavolo di Stefano Pioli. All’andata, i rossoneri hanno pareggiato 2-2 allo stadio ‘Marakana‘ di Belgrado. Pertanto, per passare il turno, possono pareggiare 0-0, 1-1 o vincere con qualsiasi risultato a ‘San Siro‘. Analizziamo in questo articolo, live, l’operato dell’arbitro del match, lo spagnolo Jesús Gil Manzano e dei suoi collaboratori. Particolare attenzione su tutti gli episodi da moviola della partita.

6′ – CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN – Confusione in area di rigore della Stella Rossa. Palla che arriva a Rade Krunic, che conclude in porta dal limite dell’area. Gobeljic respinge con il braccio largo: rigore e ammonizione giusti.

18′ – GOL ANNULLATO ALLA STELLA ROSSA – Mancato pareggio per gli ospiti che avevano segnato da calcio d’angolo. Un gol viziato però da un evidente fallo di mano di Pankov.

45′ – AMMONITO SRNIC – Nessun dubbio sul cartellino giallo di Srnic, che stende Krunic a pochi centimetri dalla linea dell’area di rigore.

Segui la diretta testuale di Milan-Stella Rossa a ‘San Siro’ >>>