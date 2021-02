Milan-Stella Rossa: arbitra Manzano | Europa League News

Europa League, gara affidata a Manzano

Milan-Stella Rossa, gara dei sedicesimi di finale di ritorno di Europa League, sarà arbitrata da Jesús Gil Manzano. L’arbitro spagnolo, nella sua carriera, ha finora incontrato una sola volta il Milan.

È accaduto in questa stagione, in Portogallo, in occasione di Rio Ave-Milan, gara dei preliminari della competizione europea terminata dopo una serie di ben 24 calci di rigore.

Questa l’intera squadra arbitrale che coadiuverà Manzano nella sua direzione di gara di Milan-Stella Rossa, in programma giovedì, alle ore 21:00, a ‘San Siro‘.

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Assistenti: Diego Barbero e Ángel Nevado

Quarto uomo: Santiago Jaime Latre

V.A.R.: Alejandro Hernández

Assistente V.A.R.: Xavier Estrada Fernandez.

Crisi Romagnoli, Maldini individua il sostituto. Vai alla news >>>