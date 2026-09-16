Il sipario si alza su quella che sarà la stagione europea del Milan. Questa sera alle ore 21:00 le luci di San Siro si accenderanno per accogliere la prima giornata della league phase di Europa League. Di fronte ai rossoneri l'avversario sarà il Benfica, club portoghese dalla grandissima tradizione che negli anni ha lanciato e visto transitare dei veri e propri campioni come, ad esempio, gli stessi Amorim, Moreira e Ramos.

Milan-Benfica, le parole di Di Marzio

"Questo Milan-Benfica è una partita di Champions più che di Europa League: per il blasone delle squadre, per il fascino, per il fatto che ci sarà uno stadio praticamente pieno. Immagino che i tifosi del Milan vogliano vedere fin dall'inizio una squadra capace di imporre il proprio gioco, capace di avere un atteggiamento anche giusto. Che poi oltre a una questione di gioco, è una questione di impatto psicologico sulla partita".

Nonostante la competizione sia la seconda più importante a livello continentale. l'atmosfera racconta tutta altra storia. A sottolinearlo è stato il giornalista ed esperto di mercatointervenuto sul canale YouTube diper commentare la sfida. Secondo Di Marzio, il peso del match trascende il nome del torneo, trasformando la sfida di Milano in un vero e proprio appuntamento di primo livello.

Per il Milan l'esordio in casa rappresenta subito un vero e proprio banco di prova: oltre ai tre punti in palio, la prestazione contro la squadra portoghese servirà a dare un segnale preciso sul piano della personalità e tenuta mentale. Un approccio aggressivo con la capacità di dominare il gioco saranno elementi chiave per conquistare un San Siro gremito di tifosi.