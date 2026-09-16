Negli occhi e nel cuore dei tifosi del Milan è ancora ben chiara l'immagine dell'ultimo turno di campionato: sotto di due goal allo stadio Olimpico contro la Lazio di Gattuso, i rossoneri hanno completato una rimonta grazie alla straordinaria doppietta messa a segno da Diego Moreira. Un impatto davvero devastante per l'esterno belga, diventato immediatamente l'uomo copertina dell'ambiente rossonero,

Milan, le parole di Di Marzio su Moreira

"Moreira mi è piaciuto molto, giocatore forte. Il Benfica ha anche un po' il dente avvelenato nei suoi confronti, perché lui lasciò il club a zero. Quando aveva 17 anni, sulla spinta anche un po' del papà, che era un ex giocatore, decise di accettare una proposta molto più alta del Chelsea. Non so se vale quei 50-60 milioni di trasferimento, però è un giocatore che ha potenzialità. La Roma aveva offerto 35 più 10 più la percentuale di rivendita, quindi era un giocatore comunque attenzionato, seguito da tanti club. Mi ha sorpreso vederlo a destra: mi piace più a sinistra, però può giocare da tutte e due le parti, quindi è un giocatore che può sfruttare questo suo mancino importante. È un giocatore che ha intensità, che ha velocità. Dei nuovi del Milan è quello che mi incuriosisce di più".

L'appuntamento di questa sera contro ilperha un sapore del tutto speciale: crescendo proprio nel settore giovanile della squadra lusitana, il calciatore si trova ad affrontare il suo passato. A parlare del giovane ci ha pensato il noto esperto di mercatointervenuto sul canale YouTube diIl giornalista ha voluto tracciare un profilo completo del giovane esterno, soffermandosi sulle sue enormi potenzialità e sulle dinamiche del suo approccio al calcio europeo.

La personalità tattica e il mancino di Moreira rappresentano per l'allenatore rossonero Amorim una vera e propria risorsa preziosa durante il match contro i lusitani. Che sia sulla corsia mancina o a destra a piedi invertiti, l'ex Benfica ha già dimostrato di poter spaccare in due la partita in pochi minuti.