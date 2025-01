Champions League: ufficiali le date dei Playoff tra Feyenoord e Milan

Il Milan ha appreso le date ufficiali delle sue sfide contro il Feyenoord per i playoff di Champions League . Il primo incontro si giocherà mercoledì 12 febbraio alle ore 21:00 in trasferta, presso lo stadio De Kuip in Olanda.

Il ritorno, decisivo per il passaggio agli ottavi di finale, si terrà a San Siro martedì 18 febbraio alle ore 18:45. Due match cruciali per le ambizioni del Milan in Europa, che dovrà fare fronte alla forza del Feyenoord e cercare di ottenere il massimo in entrambe le sfide per proseguire il cammino in Champions League.