La telenovela dell'estate a Casa Milan riguarda senza dubbio il futuro di Rafael Leão. Al termine della scorsa stagione, il portoghese aveva dichiarato di voler lasciare il club per intraprendere una nuova esperienza all'estero, possibilmente in Liga o in Premier League. Ad oggi, però, le uniche due offerte per il giocatore sono arrivate dalla Turchia: proposte che non hanno convinto la dirigenza rossonera e che sono state prontamente rimandate al mittente.

Ma a meno di un mese dalla chiusura del calciomercato ha ancora senso provare a vendere Leão per poi rimpiazzarlo con un 'downgrade'? Forse sarebbe meglio provare a ricucire lo strappo e lavorare sui limiti tattici del portoghese nel calcio di Amorim? Potete rispondere direttamente a queste domande nel sondaggio di PianetaMilan.

La spaccatura tra Leão e i tifosi e i limiti tattici nel calcio di Amorim

Milan, le alternative a Leão: downgrade evidente

Matias Soulé

Dario Osorio

Ethan Nwaneri

Le dichiarazioni d'addio di poche settimane fa hanno ferito i tifosi del, che hanno criticato duramente le uscite diai microfoni dell'emittente lusitana 'Sport TV'. Al rapporto incrinato con la tifoseria si aggiunge una possibile incompatibilità con i principi di gioco di. Il tecnico portoghese schiera le sue squadre con unche non è disposto a rimodellare: un sistema di gioco che costringerebbe l'attuale numero 10 rossonero a giocare un'altra stagione fuori ruolo, verosimilmente da trequartista di sinistra con la licenza di allargarsi sulla corsia.I nomi circolati nelle ultime settimane per ilnon hanno acceso l'entusiasmo del popolo rossonero. Ad oggi, i principali candidati a sostituire il portoghese in caso di cessione sono:

Profili interessanti, ma che, ad oggi, si trovano ancora sotto a Leão come livello complessivo. Se il Milan dovesse puntare su un profilo alla Pedro Neto o alla Brahim Diaz il discorso potrebbe essere diverso, anche se non si potrebbe comunque parlare di upgrade evidente.

Milanisti, voi cosa fareste con Leão? Votate il sondaggio

Caso Leão, cosa dovrebbe fare il Milan? Venderlo subito: il rapporto è ormai incrinato e gli equivoci tattici rischiano di frenare la squadra Trattenerlo: senza un sostituto all'altezza, vendere Leão sarebbe un passo indietro per il Miln Dipende dall'offerta: può partire soltanto a fronte di una maxi-proposta Venderlo subito: il rapporto è ormai incrinato e gli equivoci tattici rischiano di frenare la squadra 45% 9 voti Trattenerlo: senza un sostituto all'altezza, vendere Leão sarebbe un passo indietro per il Miln 35% 7 voti Dipende dall'offerta: può partire soltanto a fronte di una maxi-proposta 20% 4 voti Scegli fino a 1 risposte Vota Mostra i risultati

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