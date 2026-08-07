Milan, provare vendere Rafael Leão a tutti i costi o ricucire lo strappo e puntare di nuovo sul portoghese? Parola al popolo rossonero: vota il sondaggio
Milan, Gonçalo Ramos si presenta cantando. E Rafa Leão ...
La telenovela dell'estate a Casa Milan riguarda senza dubbio il futuro di Rafael Leão. Al termine della scorsa stagione, il portoghese aveva dichiarato di voler lasciare il club per intraprendere una nuova esperienza all'estero, possibilmente in Liga o in Premier League. Ad oggi, però, le uniche due offerte per il giocatore sono arrivate dalla Turchia: proposte che non hanno convinto la dirigenza rossonera e che sono state prontamente rimandate al mittente.
Ma a meno di un mese dalla chiusura del calciomercato ha ancora senso provare a vendere Leão per poi rimpiazzarlo con un 'downgrade'? Forse sarebbe meglio provare a ricucire lo strappo e lavorare sui limiti tattici del portoghese nel calcio di Amorim? Potete rispondere direttamente a queste domande nel sondaggio di PianetaMilan.
La spaccatura tra Leão e i tifosi e i limiti tattici nel calcio di AmorimLe dichiarazioni d'addio di poche settimane fa hanno ferito i tifosi del Milan, che hanno criticato duramente le uscite di Leão ai microfoni dell'emittente lusitana 'Sport TV'. Al rapporto incrinato con la tifoseria si aggiunge una possibile incompatibilità con i principi di gioco di Amorim. Il tecnico portoghese schiera le sue squadre con un 3-4-2-1 che non è disposto a rimodellare: un sistema di gioco che costringerebbe l'attuale numero 10 rossonero a giocare un'altra stagione fuori ruolo, verosimilmente da trequartista di sinistra con la licenza di allargarsi sulla corsia.
Milan, le alternative a Leão: downgrade evidenteI nomi circolati nelle ultime settimane per il post-Leão non hanno acceso l'entusiasmo del popolo rossonero. Ad oggi, i principali candidati a sostituire il portoghese in caso di cessione sono:
- Matias Soulé
- Dario Osorio
- Ethan Nwaneri
Profili interessanti, ma che, ad oggi, si trovano ancora sotto a Leão come livello complessivo. Se il Milan dovesse puntare su un profilo alla Pedro Neto o alla Brahim Diaz il discorso potrebbe essere diverso, anche se non si potrebbe comunque parlare di upgrade evidente.
Milanisti, voi cosa fareste con Leão? Votate il sondaggioQual è la soluzione migliore per il futuro del Milan e di Leão? Facci sapere la tua nel sondaggio qui sotto.
Caso Leão, cosa dovrebbe fare il Milan?
© RIPRODUZIONE RISERVATA