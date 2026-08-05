Il Milan mette Pedro Neto in cima alla lista per l'attacco di Rúben Amorim. La valutazione shock del Chelsea, la sfida al Manchester City e i dati Sofascore
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Continua il mercato del Milan: i rossoneri devono intensificare le operazioni, visto che manca sempre meno all'esordio stagionale contro il Torino, previsto per il 23 agosto. Secondo il sito thesun.co.uk il Milan ha messo Pedro Neto in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto avanzato dei rossoneri.
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L'ostacolo economico del Chelsea e la concorrenza del CitySul calciatore c'è anche l'interesse del Manchester City e un grande ostacolo fatto dalla valutazione che ne fa il Chelsea: i blues hanno fissato il prezzo di Pedro Neto a 70 milioni di sterline (81 milioni di euro) e non hanno alcuna fretta di venderlo. Se queste dovessero essere le cifre, quasi impossibile pensare che il portoghese sbarchi in Serie A, anche se mai dire mai nel mercato (abbiamo visto il Milan sborsare più di 70 milioni di euro per Ramos). L'ex giocatore del Wolverhampton è stato informato dell'interesse sia del Milan che del Manchester City ed è aperto a entrambe le proposte.
Le caratteristiche tecniche dell'ala offensiva portoghesePedro Neto è un'ala offensiva molto moderna che sa mixare alla perfezione rapidità e tecnica. Può giocare su entrambe le fasce, sia a destra che a sinistra, anche se tende ad accentrarsi per calciare con il suo sinistro. Dotato di una grande accelerazione, sa superare l'uomo grazie al suo primo passo e al suo ottimo dribbling nello stretto. Sa tagliare dentro il campo e farsi vedere in zona offensiva. Ottima visione, è in grado di trovare i compagni liberi con facilità e può essere devastante quando parte in contropiede.
L'analisi statistica e il rendimento con i dati SofascorePedro Neto ha giocato 34 partite stagionali in Premier League partendo 30 volte da titolare e giocando sulla fascia destra del campo. 5 gol e 6 assist per l'esterno portoghese. 1.4 tiri di media e 44.4 tocchi di media con 12 grandi occasioni create. Sono 1.4 (45%) i dribbling riusciti di media con 12.4 possessi persi ogni partita (tutti i dati dal sito Sofascore). Per il 3-4-2-1 di Amorim sarebbe un colpo clamoroso viste le sue qualità e la sua versatilità: ricordiamo che al momento sembra quasi impossibile che il Milan possa pensare a Pedro Neto, ma mai dire mai nel mercato.
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