Derby Milan-Inter, ecco dove vederlo in TV e in streaming. Le date delle altre amichevoli

Continua la preparazione del Milan in vista della stagione 2026-27 che inizierà ufficialmente il prossimo 23 agosto in campionato contro il Torino di Ignazio Abate.

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Il calendario delle grandi amichevoli del Milan

Oggi: il derby contro l'Inter

il 8 agosto: la sfida contro il Chelsea

la sfida contro il Chelsea 15 agosto: la sfida finale contro il Manchester United

Peraltre tre amichevoli molto importanti per sperimentare e capire a che punto della preparazione si trovano i rossoneri:

In attesa di possibili altri colpi dal mercato e delle cessioni, Amorim sta lavorando con le risorse a sua disposizione per avere la squadra più pronta possibile in vista del debutto ufficiale della stagione. Come detto, oggi amichevole di lusso per il Milan. Dalle 13:00 italiane ci sarà la sfida contro l'Inter all'Optus Stadium di Perth, capitale dell'Australia Occidentale. Un'amichevole, ma un derby è sempre un derby e tutte e due le squadre vorranno vincere. Il Diavolo arriva dal 2-2 contro il Celtic, mentre l'Inter ha pareggiato per 1-1 contro il Manchester City (vincendo poi ai rigori).

Dove vedere Milan-Inter in TV e streaming

Ovviamente PianetaMilan coprirà tutta la partita con la diretta live sul proprio sito, il commento e le pagelle post partita e infine le dichiarazioni di Amorim e dei protagonisti della sfida.

I fari puntati sul gioco e sul debutto di Ramos

Ma dove sarà possibile vedere il derby amichevole in TV e in streaming?Curiosità nel vedere se la squadra è già migliorata rispetto alla prima amichevole contro il Celtic, nella quale il Milan ha faticato a impostare dal basso e non è sembrato brillantissimo sotto il punto di vista atletico.

Ci sarà anche il debutto di Ramos: l'attaccante pagato più di 70 milioni di euro dal PSG giocherà la sua prima partita con la maglia rossonera, anche se non si tratta di una gara ufficiale.