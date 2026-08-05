Derby Milan-Inter, ecco dove vederlo in TV e in streaming. Le date delle altre amichevoli

Derby amichevole Milan-Inter a Perth: scopri l'orario d'inizio, dove vederla in diretta TV e streaming su DAZN e Sky e i dettagli sul debutto di Ramos
Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO
Continua la preparazione del Milan in vista della stagione 2026-27 che inizierà ufficialmente il prossimo 23 agosto in campionato contro il Torino di Ignazio Abate.
Il calendario delle grandi amichevoli del MilanPer Ruben Amorim altre tre amichevoli molto importanti per sperimentare e capire a che punto della preparazione si trovano i rossoneri:
- Oggi: il derby contro l'Inter
- 8 agosto: la sfida contro il Chelsea
- 15 agosto: la sfida finale contro il Manchester United
In attesa di possibili altri colpi dal mercato e delle cessioni, Amorim sta lavorando con le risorse a sua disposizione per avere la squadra più pronta possibile in vista del debutto ufficiale della stagione. Come detto, oggi amichevole di lusso per il Milan. Dalle 13:00 italiane ci sarà la sfida contro l'Inter all'Optus Stadium di Perth, capitale dell'Australia Occidentale. Un'amichevole, ma un derby è sempre un derby e tutte e due le squadre vorranno vincere. Il Diavolo arriva dal 2-2 contro il Celtic, mentre l'Inter ha pareggiato per 1-1 contro il Manchester City (vincendo poi ai rigori).
Dove vedere Milan-Inter in TV e streamingMa dove sarà possibile vedere il derby amichevole in TV e in streaming? Milan-Inter sarà visibile in diretta televisiva e in streaming sulla piattaforma DAZN e su Sky.
Ovviamente PianetaMilan coprirà tutta la partita con la diretta live sul proprio sito, il commento e le pagelle post partita e infine le dichiarazioni di Amorim e dei protagonisti della sfida.
I fari puntati sul gioco e sul debutto di RamosCuriosità nel vedere se la squadra è già migliorata rispetto alla prima amichevole contro il Celtic, nella quale il Milan ha faticato a impostare dal basso e non è sembrato brillantissimo sotto il punto di vista atletico.
Ci sarà anche il debutto di Ramos: l'attaccante pagato più di 70 milioni di euro dal PSG giocherà la sua prima partita con la maglia rossonera, anche se non si tratta di una gara ufficiale.
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