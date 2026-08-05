Addio a Baresi, l'omaggio del Milan prima e durante il Derby. Ipotesi Curva in suo nome

Il Milan saluta Franco Baresi: l'omaggio della squadra nel derby con l'Inter e la proposta di intitolare la Curva Sud di San Siro al Capitano
Tare: "Baresi rimarrà vivo nei cuori dei tifosi" | PM
Ieri è stata una giornata molto emozionante per il Milan: il popolo rossonero ha dato il suo ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi che si è spenta all'età di 66 anni lasciando un vuoto enorme.
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Nato a Travagliato l'8 maggio 1960, ha passato una vita sportiva con la maglia rossonera: nel settore giovanile del Milan dall'età di 12 anni, aveva esordito a soli 17 anni, ereditando la fascia a 22 anni, fino a ritirarsi nel 1997. 17 trofei conquistati in 20 stagioni con il Milan: 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo con la maglia rossonera.
La squadra, impegnata a Perth in Australia, non ha potuto prendere parte ai funerali svolti ieri a Milano, ma omaggerà Baresi prima del derby amichevole contro l'Inter di oggi.
L'omaggio dei calciatori rossoneri nel derbyI calciatori rossoneri, come scrive La Gazzetta dello Sport, vestiranno la maglia numero 6 di Baresi prima della partita e durante il minuto di silenzio. Come racconta la rosea, il gruppo è stato colpito da un grande dolore e vuole andare avanti seguendo l’esempio di Franco.
I dettagli della commemorazione in campo:
- I calciatori del Milan giocheranno poi con il lutto al braccio
- Nel prepartita sul maxischermo ci sarà la foto di Baresi
- Sui led a bordo campo apparirà un messaggio a lui dedicato
- Ci sarà anche una coreografia per Baresi da parte di una parte dello stadio
In più il Milan sta ragionando su quale sia il modo migliore per omaggiare Franco Baresi.
Una Curva a San Siro per il Capitano
Tra le proposte al vaglio resta quella di intitolare al Capitano la Curva Sud di San Siro e anche quella dello stadio che verrà. Sarebbe comunque una nomina informale, visto che ufficialmente sui biglietti resterebbe comunque il settore. Non servirebbe però un iter burocratico o un via libera dell'Inter.
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