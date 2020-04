Theo Hernandez e l’ammirazione per Maldini: il ‘tweet’ che lo conferma

ULTIME NEWS MILAN – Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, non ha mai perso l’occasione per ribadire il nome del suo idolo di sempre: Paolo Maldini. E lo ha fatto anche attraverso un video pubblicato su proprio profilo Twitter, in cui vengono mostrati alcuni interventi sapienti dell’ex capitano rossonero. La didascalia non ha bisogno di tante spiegazioni e recita così: “Uno dei miei riferimenti, qual è il vostro?”. Insomma Theo Hernandez dimostra ancora una volta la sua fonte di ispirazione, d’altronde non ha scelto un calciatore a caso. Ecco il video.

