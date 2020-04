Calciomercato Milan – Theo Hernandez, il Real Madrid pensa al suo ritorno

CALCIOMERCATO MILAN – Theo Hernandez rappresenta di sicuro la più bella sorpresa della stagione in casa Milan. Dopo diversi mesi dal suo arrivo, adesso è ben comprensibile il blitz improvviso di Paolo Maldini ad Ibiza per cercare di convincerlo. Il francese, autore di ben 6 gol in stagione, è arrivato dal Real Madrid, che ha preteso 20 milioni di euro per farlo partire. Una cifra consistente che a distanza di pochi mesi si è ormai raddoppiata.

Sono molti i rumours sul suo futuro, con il Psg che monitora da vicino il giocatore. Attenzione però allo stesso Real Madrid che, secondo quanto riporta il sito francese ‘Le 10 Sport’, starebbe pensando di farlo rientrare in Spagna. L’accordo tra i due club risalente alla scorsa estate non prevede alcun diritto di recompra, quindi se davvero i ‘Blancos’ hanno intenzione di fare sul serio ci sarà da parlare con i rossoneri. Pare che Zinedine Zidane straveda per lui, per questo motivo ill Milan deve fare molta attenzione e mettersi sulla difensiva. Intanto ecco il retroscena di mercato su Everton che riguarda il Milan, continua a leggere >>>