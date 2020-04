Calciomercato Milan – Salzano: “Ho parlato di Everton con Massara…”

CALCIOMERCATO MILAN – Retroscena di mercato molto importante in ottica Milan. Marcelo Salzano, giornalista brasiliano di ‘Esporte Band’, è intervenuto tramite il proprio profilo Twitter dichiarando di aver parlato con il direttore sportivo del Milan Frederic Massara. L’argomento in questione? Il futuro di Everton, giocatore che piace da tempo ai rossoneri. Ecco la confidenza di Massara a Salzano: “Ho parlato con Massara, direttore sportivo del Milan. Scarta, per ora, di ufficializzare una proposta per mettere sotto contratto l’attaccante Everton“. Dichiarazioni di facciata o verità? Solo il tempo potrà darci la giusta riposata.

Intanto Milan e Lazio si contendono un terzino destro marocchino: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>