Calciomercato Milan – PSG su Theo Hernández: tutti i dettagli | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportano i media francesi, il PSG di Thomas Tuchel sarebbe pronto a rinforzare il proprio organico facendo spesa, nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato, in Italia e, soprattutto, in casa Milan.

Leonardo, direttore sportivo del PSG ed ex calciatore, allenatore e dirigente rossonero, sarebbe intenzionato a fare un altro tentativo per acquistare Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere classe 1999 e, nelle ultime ore, avrebbe chiesto informazioni per Ismaël Bennacer, classe 1997, regista franco-algerino, del quale avrebbe contattato l’agente.

Sarebbe, però, Theo Hernández, terzino sinistro del 1997, il vero obiettivo del PSG tra le fila del Diavolo. Secondo ‘Le 10 Sport‘, infatti, i parigini sarebbero pronti a presentare un’offerta importante al Milan per Theo Hernández, spinti dall’esigenza di sostituire il partente Layvin Kurzawa, che andrà via a parametro zero.

Il Milan, che potrebbe essere anche disponibile ad ascoltare offerte per Donnarumma, viste le difficoltà nel rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno 2021, per Bennacer e Theo Hernández non intende mollare la presa: i calciatori sono giudicati incedibili ed insostituibili. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>