Calciomercato Milan – Bennacer blindato, ma è assalto PSG

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan dovrà impegnarsi per trattenere a Milano i propri gioielli e respingere gli assalti dei top club europei.

Oltre a ‘difendere la posizione’ del francese Theo Hernández, infatti, il Milan, presumibilmente dovrà lottare per trattenere in rossonero il centrocampista Ismaël Bennacer, classe 1997, prelevato la scorsa estate a titolo definitivo dall’Empoli per 16 milioni di euro e legato al club di Via Aldo Rossi per altri quattro anni.

Dalla Francia, infatti, cominciano a trapelare indiscrezioni sull’interesse del PSG per Bennacer: i capitolini di Thomas Tuchel, il cui direttore sportivo è l’ex rossonero Leonardo, avrebbero messo Bennacer in cima alla lista dei rinforzi desiderati per rinforzare il centrocampo e per l’ex Empoli sarebbero pronti ad offrire al Milan 20 milioni di euro.

La posizione del Diavolo su Bennacer, però, appare chiara ed evidente: il calciatore franco-algerino è ritenuto incedibile, poiché profilo ideale per il progetto del nuovo Milan. È giovane, ha talento, ha un ingaggio basso. La dirigenza del Milan crede moltissimo in un’ulteriore crescita di Bennacer e sarebbe disposta ad ascoltare soltanto una proposta irrinunciabile.

Il PSG vorrebbe Bennacer per la sua duttilità: il giocatore, MVP dell’ultima Coppa d’Africa, vinta con la sua Algeria, è infatti in grado di giocare tanto da regista (come ha fatto in questa sua prima stagione al Milan), quanto da mezzala, ma il Diavolo farà resistenza su Bennacer, giudicato una delle poche certezze per la stagione 2020-2021. PER IL CENTROCAMPO SPUNTA UNA NUOVA IDEA TARGATA IVAN GAZIDIS >>>