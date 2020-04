Antonini: “Theo Hernández oggi è il più forte terzino sinistro al mondo”

NEWS MILAN – Luca Antonini, ex terzino del Milan per cinque stagioni, dal 2008 al 2013, ha parlato in diretta su ‘Instagram‘ con ‘Diavoli Milanisti‘ di Theo Hernández, laterale mancino francese dei rossoneri.

Queste le dichiarazioni di Antonini: “Terzino sinistro che mi piace? Che domande, ovviamente Theo Hernández. Credo sia il più forte al mondo oggi, troppo forte non c’è confronto con niente e nessuno. E’ stata un’idea azzeccata da Geoffrey Moncada sposata dalla società”.

“Oltre ad essere stato un acquisto importante per Milan, potrebbe fruttare anche tanti soldi al club in caso di cessione”, ha concluso Antonini su Theo Hernández. DEMETRIO ALBERTINI HA PARLATO INVECE DI SANDRO TONALI >>>