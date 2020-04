Calciomercato Milan – Centrocampo, si segue anche Vranckx

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ il Milan, in vista della sessione estiva di calciomercato, farà un robusto intervento nel settore di centrocampo, destinato a perdere tanti elementi per scadenze contrattuali o perché in lista trasferimenti.

Tra i tanti obiettivi del club di Via Aldo Rossi per rinforzare la mediana, ci sarebbe anche Aster Vranckx, classe 2002, giocatore belga in forza al KV Mechelen, da tempo monitorato dagli osservatori di mercato del Milan. QUESTO, PERÒ, È IL PRIMO OBIETTIVO ROSSONERO >>>