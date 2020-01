Calciomercato Milan – Dal Belgio: seguito Vranckx

CALCIOMERCATO MILAN – Il giovane talento ha attirato molto interesse con un’ottima prestazione nel weekend. A settembre lo aveva seguito il Milan, e il KV Mechelen, club belga, sa che i rossoneri hanno ancora il radar puntato sul giovanissimo Aster Vranckx, come riporta VoetbalNiews.be. Si tratta di un centrocampista classe 2002. Costa 700mila euro, pochissimo, ma piace anche a tanti altri club. In modo particolare, il Wolfsburg lo sta seguendo con attenzione. Ovviamente Vranckx è lusingato dell’interesse, ma non vuole pensare a un trasferimento per il momento. Ha un contratto fino al 2022 e al momento neanche il club belga vorrebbe cederlo. Il Milan, però, resta alla finestra.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android