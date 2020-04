Calciomercato Milan – Tonali il primo obiettivo di Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan in estate dovrà rivoluzionare il reparto di centrocampo con l’innesto di due titolari da affiancare a Ismael Bennacer. Sandro Tonali, come riporta questa mattina Tuttosport, è il primo obiettivo di Ivan Gazidis per rafforzare la rosa. Sul centrocampista di Lodi, il Milan è disposto a fare davvero sul serio, mettendo sul piatto una proposta importante per convincere il presidente del Brescia Massimo Cellino. Nella trattativa potrebbe rientrare anche una contropartita: un nome è quello di Alessandro Plizzari, portiere classe 2000. Il patron delle Rondinelle è stato trovato positivo al Covid-19: ecco le sue parole>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓