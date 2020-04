Calciomercato Milan – Leonardo vuole Bennacer al PSG

CALCIOMERCATO MILAN – Un’indiscrezione di mercato dalla Francia, precisamente dal portale ‘Le10Sport’, relativa al futuro di Ismael Bennacer. Gli occhi del PSG sul talento algerino. Leonardo ha recentemente raccolto informazioni sul mediano rossonero, punto fermo del centrocampo milanista. Contatti tra il dirigente brasiliano e gli agenti del giocatore.

Bennacer è arrivato dall’Empoli la scorsa estate per circa 15 milioni di euro, uno dei colpi low-cost meglio riusciti al club negli ultimi anni di trattative in entrata. Probabilmente Bennacer è il miglior acquisto della stagione insieme a Theo Hernandez. L’algerino è tra i pochi ad avere garantito, a prescindere, il posto da titolare. E quando non c’è, la sua assenza pesa eccome. Nonostante fosse alla prima esperienza in una big, in poco tempo è riuscito a prendersi in mano l’intero reparto.

E ovviamente le sue prestazioni non sono passate inosservate. Pare che ci siano gli occhi del PSG su di lui. A centrocampo i parigini hanno grande qualità e quantità, ma uno come Bennacer farebbe comodo e non poco. Leonardo ha in mente altri giocatori per rinforzare il centrocampo, tra cui un altro ex Milan, che farebbe comodo ai rossoneri: Tiémoué Bakayoko.

A Parigi però potrebbero fare sul serio, e la prossima estate non è da escludere che possano mettere sul piatto parecchi milioni per strappare Bennacer al Milan. La sua valutazione al momento si aggira intorno ai 17 milioni di euro secondo i colleghi di Transfermarkt, ma con tutto il rispetto pensiamo che al momento Bennacer valga molto di più, almeno il doppio di quanto è stato pagato dall’Empoli. Ed infatti anche i colleghi francesi di Le10Sport confermano che per meno di 30 milioni di euro, il Milan difficilmente si siederà al tavolo delle trattative.

Dall’acquisto dei rossoneri ad oggi, Ismael ha fatto anche in tempo a vincere la Coppa d’Africa con l’Algeria da protagonista. Inoltre, come detto, l’ambientamento in rossonero è stato abbastanza veloce, segno di qualità e professionalità del giocatore. Nel frattempo il Milan pensa ad altri nomi per il mercato in entrata: i dettagli >>>