Peppe Di Stefano, giornalista ed inviato, ha stilato un articolo sul sito di 'Sky Sport', nello spazio dedicato a 'Sky Sport Insider', soffermandosi sul Milan e in modo particolare svelando un retroscena su Rafael Leao. Assistendo sempre alle sedute di allenamento dei rossoneri, infatti, il corrispondente ha la possibilità di notare particolari che magari sfuggono a tanti e che non possono essere conosciuti se non da chi vede tutto da più vicino.