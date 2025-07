Sul Napoli: "75 milioni garantiti da fideiussioni. Aurelio De Laurentiis non arretra di un mm nella trattativa Osimhen. Così fa un grande club. Intanto la Juve è alle prese col bubbone Vlahovic, l'Inter con la lite tra Lautaro e Çalha e il Milan è irriso dal Bruges. Napoli 1° non solo in campo. Da campione in carica il Napoli è favorito come lo scorso anno l'Inter .Ma perché parlare a priori di fallimento se ciò non avvenisse? Lo scorso anno tu davi favorito Conte perché aveva una partita a settimana. Se fossi coerente allora quest'anno il tuo favorito è Allegri. O no?".